Carolina Goic: "Sigo de candidata, con más fuerza que antes"

La senadora Carolina Goic dijo que tras la crisis de la Democracia Cristiana "sigo de candidata, con más fuerza que antes".

En entrevista con Tele13 Radio , la candidata presidencial explicó que "es muestra de liderazgo y de cómo fortalecemos una propuesta país de la DC".

La timonel de la falange sostuvo que "lo principal es la necesidad de enfrentar las situaciones difíciles, que eso es lo que hicimos en la semana. Fue impresionante recibir cerca de 5 mil firmas de militantes que se movilizaron y que despertaron, que dijeron que había una situación que tenían que revertir. Me gustó mucho un mundo que despierta y que nos exige a la política hacer mejor política".

Goic también informó que esta semana el abogado Patricio Zapata entregará el informe con la revisión de las candidaturas, lo que causó sorpresa y molestia entre los integrantes de la bancada falangista.

"Yo llamaría a la calma, no es otra crisis. Me causa gracia cuando algunos dudan del estándar ético. Al final es cómo tenemos un mejor país y sociedad y no nos quedamos sólo en los beneficios empresariales, sino que contribuimos", dijo.

"Partiendo de los criterios generales para la definición de candidaturas, confío mucho en la calidad de Patricio Zapata. Yo llamaría a la calma, dentro de esta semana, sin duda se va a entregar", agregó.