Canciller enfatizó que "Chile se va a oponer a golpes o autogolpes en Venezuela"

09:00 “Hoy día Venezuela no es una democracia y va a camino a una dictadura o a un gobierno de partido único", dijo Heraldo Muñoz.

El canciller Heraldo Muñoz se refirió a la crisis en Venezuela, afirmando que Chile espera una solución basada en el diálogo.

"Chile ha estado muy activo, conjuntamente con otros países, para tratar de encontrar algún camino que no sea la violencia. Chile no quiere golpes. Se opone a golpes de Estado y levantamientos militares. Se opone a la violencia y la represión. Por eso hemos insistido en una solución política, en una negociación creíble, pero hasta ahora eso no ha ocurrido", dijo a radio ADN

"Chile se va a oponer a golpes o autogolpes, a cualquier solución que no sea el diálogo para reponer la democracia que ha sido quebrantada en Venezuela", agregó.

Para el ministro de Relaciones Exteriores, "hoy día Venezuela no es una democracia y va a camino a una dictadura o a un gobierno de partido único (…) Lo que sucede es un desastre, una tragedia. El Gobierno de (Nicolás) Maduro ha destruido el Estado de Derecho", dijo.

Respecto a la situación de los chilenos en Venezuela, Muñoz contó que cerca de un centenar ha manifestado "temor de estar en una situación que empeore", agregando que "estamos en la situación de evacuarlos de forma inmediata. No está la situación aún, pero tenemos los planes, si es que llegara a suceder".

El secretario de Estado también aseguró que Chile está dispuesto a otorgarles asilo político de inmediato a los hospedados en la embajada en Caracas.

"Ellos están en buenas condiciones. Chile está dispuesto a otorgarles asilo político de inmediato si lo necesitan. Ellos han preferido no hacerlo para tomar otras alternativas, algunos esperan poder salir y vivir en Venezuela o salir a terceros países, pero sin el estatus de asilado, lo que requeriría un salvo conducto al Presidente Maduro. Están viendo otras alternativas que no sean asilo político, por mientras están en nuestra embajada, en buenas condiciones", explicó.