Piñera: "Es urgente que los partidos de Chile Vamos se pongan de acuerdo en una lista parlamentaria unitaria"

El candidato presidencial, Sebastián Piñera, emplazó a los partidos de Chile Vamos a realizar un "esfuerzo generoso" para lograr una lista parlamentaria única, ya que se trata de algo "urgente y necesario".

"El plazo fatal es el 21 de agosto, pero estando a dos semanas de esa fecha, creo que llegó el tiempo de que los partidos de una vez por todas hagan un esfuerzo generoso de ponerse de acuerdo y no sigan con esta discusión de un cupo más, un cupo menos. Lo que está en juego es demasiado grande", dijo a radio Cooperativa

"Me parece justo, necesario y urgente que los partidos de Chile Vamos se pongan de acuerdo en una lista unitaria, eso es lo que yo les he pedido siempre. Hasta ahora no han cumplido los plazos y por eso yo quiero hacer un llamado fuerte y claro. No es solamente una opción, es su deber ponerse de acuerdo", añadió.

El ex Presidente manifestó que "nada va a justificar que no logremos llegar a un acuerdo que nos permita enfrentar la elección parlamentaria unitaria".