Desbordes criticó a la UDI por no lograr consenso en listas parlamentarias

El secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, criticó a la UDI por no llegar a un acuerdo en materia de lista parlamentaria.

"Hemos ordenado una coalición, hemos logrado un acuerdo municipal y estoy seguro que con esta directiva vamos a tener un acuerdo parlamentario. Logramos hacer primaria, llevar una candidatura. Espero que la UDI comprenda que designar a candidatos a última hora no es la forma como se hacen las cosas hoy", dijo a radio Agricultura

El parlamentario agregó que "Evópoli ha hecho solicitudes razonables. Hagamos un esfuerzo, y los dos nos vamos bajando un poco aquí y un poco allá. Lo que importante es cómo le va a Chile Vamos".

Desbordes comentó que "estamos demostrando que tenemos una coalición fuerte y en este punto le estamos fallando a la gente. Hay que desdramatizar que no hayamos llegado a un acuerdo todavía. Acá no están las peleas que uno ve en la coalición del frente. Esto no se trata de un poco más o menos, y es tan grave que no lleguemos a acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo en una lista lo más potente posible", enfatizó.

El dirigente sostuvo que "si un partido termina forzando las dos listas, deberá hacerse cargo de esta barbaridad de reasignar a 14 diputados, porque significaría que el Presidente Piñera no podría llevar a cabo las reformas porque no tendría el apoyo".