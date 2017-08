Mayol: "Si están buscando que me vaya del Frente Amplio no lo van a conseguir"

09:49 "No me voy a ir y no es una provocación ni nada" dijo el sociólogo, cuya postulación a la Cámara de Diputados generó molestia en el partido.

El ex candidato presidencial Alberto Mayol se refirió a la tensión que generó en el Frente Amplio el anuncio de que postulará como candidato a diputado en el distrito 10, que agrupa a las comunas de Santiago, Providencia y Ñuñoa, entre otras.

La molestia se habría producido porque el sociológo no habría conversado previamente con la coalición su interés y, además, porque de concretar su candidatura se deberá cambiar el diseño electoral acordado previamente para esa zona.

"La verdad es que le había avisado a todos los dirigentes relevantes del Frente Amplio, a los que estaban involucrados también y la verdad es que me cuesta mucho entender cuál fue el detonante, porque además hay cupos disponibles en el distrito", dijo a radio Cooperativa

"Soy bien consistente en política, no voy a quebrar el Frente Amplio ni aunque me veten. Si lo que están buscando es que yo me vaya no lo van a conseguir, porque la verdad hemos trabajado mucho juntos para que esto funcione y no me voy a ir y no es una provocación ni nada", enfatizó.