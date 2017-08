Ex ejecutiva de SQM fue interrogada por vínculo entre Ponce Lerou y diputado León

09:00 La ex vicepresidenta de Desarrollo Sustentable de SQM respondió por una minuta con indicaciones elaborada por la empresa que fue enviada a los parlamentarios León y Francisco Chahuán.

De acuerdo con información de La Tercera, al ser interrogada por la Fiscalía, la ex vicepresidenta de Desarrollo Sustentable de SQM, Pauline de Vidts dijo que conocía el vínculo entre el ex controlador de la minera, Julio Ponce Lerou y el diputado DC Roberto León.

“Yo sabía que era conocido de Julio Ponce. No sé que tipo de relación. Entiendo que simplemente se conocían. Así como Patricio Contesse (ex gerente general de SQM) conocía al diputado León” dijo la ex ejecutiva.

Ello, luego de que el fiscal Claudio Rebeco le consultó por una serie de indicaciones elaboradas por la empresa, sobre la creación del Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, que fueron enviadas en una minuta a los parlamentarios Roberto León y Francisco Chahuán (RN), fueron posteriormente incluidas en la ley.

También se le exhibió un correo donde Patricio de Solminihac, ex ejecutivo de la compañía le respondía a ella, sobre la conveniencia de pedirle a Julio Ponce Lerou de que le enviase la minuta al diputado León.

Ponce Lerou, en tanto, en su declaración oficial dijo que “respecto de Roberto León Araya, no lo conozco, tampoco a su padre diputado, a quien sólo ubico como figura pública”.

De Vidts también fue consultada por un correo que envió a De Solminihac anunciando que enviaría un documento para que se le hiciese llegar a los parlamentarios León y Chahuán, como también por un mensaje en que realiza una supuesta recomendación a Julio Ponce Lerou, para el nombramiento de Horacio Merlet como director regional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente de la I Región.