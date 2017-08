Senador Espina por cierre de Punta Peuco: "Esto es una acción política para causar división"

El cierre del penal Punta Peuco , donde cumplen condena los ex uniformados sentenciados por violaciones a los DD.HH, ha generado rechazo en los parlamemtarios de derecha. Eso sí, desde el Ejecutivo dijeron que si bien el tema se ha estudiado, no hay fecha para su cierre."Nos parece inconveniente utilizar los temas de DD.HH con fines electorales", dijo el senador Alberto Espina, quien criticó también que el ministro de Justicia, Jaime Campos, quien sostuvo que la información era una especulación de la derecha. "Me parece insólito que un ministro, tenga un lenguaje descalificador", opinó en radio Agricultura "Es inoportuno el cierre del Punta Peuco. Cuando se hace un compromiso se debe justificar por qué se debe cumplir. Si la Presidenta quería hacerlo, debe justificarlo. Qu justifica que a tres meses de la elección esa cárcel se cierre, cuál es la necesidad, hay una sobrepoblación de cárcel brutal. Esto es una acción política para causar división. El gobierno no entiende a que los chilenos hay que unirlos y no dividirlos", sostuvo.