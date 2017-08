Analista político destacó avance de José Antonio Kast

El analista político Carlos Correa destacó el avance que está logrando el candidato presidencial independiente José Antonio Kast.

"Yo estoy mirando con mucho interés a José Antonio Kast, que se teme que le robe votos a Piñera", dijo a radio Cooperativa . "Él logró apropiarse de temas como Punta Peuco", agregó.

En ese sentido, explicó que "la reacción sorpresiva de Piñera ante el tema de Punta Peuco tiene que ver con el temor de que José Antonio Kast le robe votos de la derecha y con eso impida un triunfo en primera vuelta".

Respecto al candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, el ex director de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno sostuvo que "lo que ha logrado es construir la dicotomía sobre el crecimiento, es decir, conmigo en el Gobierno se crece y si yo no estoy no se crece, o sea, vincular su presencia en La Moneda al crecimiento. Hay un montón de falacias en su expresión, porque no es así, pero no importa".