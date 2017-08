Piñera se comprometió a terminar con los privilegios en Punta Peuco

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, se comprometió a terminar con los privilegios en el penal de Punta Peuco.

"Por supuesto, la igualdad ante la ley para mí es fundamental", dijo a radio Sonar

Los reos del recinto, condenados por casos de Derechos Humanos, tienen acceso a televisiones satelitales y horarios de visita privilegiados.

"No deben haber privilegios, lo que debe haber es una seguridad especial, porque todos sabemos que uno de los principios que se deben aplicar en los presos es segregarlos", aseguró.

El ex Presidente insistió en su rechazo a cerrar el penal. "Hoy lo que quiere el Gobierno es sacarlos de Punta Peuco, abandonar Punta Peuco, perder todos esos recursos y llevarlos a Colina donde no hay capacidad. A mi juicio no se justifica". Para el aspirante a La Moneda, "es una medida política, electoral. ¿Por qué se hace ahora a meses de las elecciones, por qué no se hizo a comienzos del Gobierno?", se preguntó.

"Si Punta Peuco es una cárcel, si tiene el mismo régimen carcelario, si eliminamos todos los privilegios, qué sentido tiene abandonar una cárcel que se construyó con recursos de todos los chilenos para llevarlos a otra cárcel que no tiene capacidad", recalcó. "Lo que tenemos que preocuparnos no es de cerrar Punta Peuco que es una fijación, sino que Punta Peuco sea una cárcel sin privilegios".