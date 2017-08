Piñera dijo que ser Presidente es ser como un papá: "Debe querer a todos sus hijos, pero no dejarse llevar por los más gritones"

El candidato presidencial Sebastián Piñera conversó sobre su propuesta de gobierno y ahondó sobre sus planes en diferentes materias. Para comenzar, precisó que la tarea no será fácil, no sólo porque la política esté pasando por un momento crítico, según él mismo describe, sino también porque es requiere un "renacimiento y modernización" basado en la "esencia de la democracia".

En esto último, recalcó que eso se logra con la gente y las familias, en quienes recae la soberanía. "Hay que escuchar mejor y con más atención a la gente., que requiere un nuevo trato con las instituciones, con la política, con los políticos", indicó.

En entrevista con diario El Sur de Concepción, el expresidente hizo hincapié en que el error de la Nueva Mayoría había recaído también en hacer política con "la voz de la calle" y no "con la gente.

. La gente es mucho más prudente y moderada (...). Cuando uno cree que la calle representa a la gente,de la improvisación, del extremismo", sostuvo.

Para eso usó una analogía entre ser el mandatario de la República y un padre de familia, "un Presidente tiene que escuchar a todos sus hijos, quererlos a todos,".

Uno de las materias fuertes en el plan de Gobierno de Piñera es la descentralización y el rol protagónico que le otorga a las regiones. Recalcó que en su administración anterior, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional creció cerca de 60% y por eso su énfasis continúa en el desarrollo integral de las regiones.

"Vamos a hacer una transferencia verdadera y rápida de atribuciones, funciones y recursos desde el gobierno central hacia los gobiernos regionales y comunales. Quiero trabajar hombro con hombro con los alcaldes, son los que están más cerca de la gente. Los municipios son las manos del Estado. Cuando una persona tiene un problema no habla con el intendente ni con el ministro, va a hablar con el alcalde o el concejal; por tanto, tenemos que potenciar las manos del Estado", explicó.

Destacó una inversión programada de hasta US$ 20 mil millones durante ocho años, destinada a públicas y privadas, la que será destinada a vialidad, aeropuertos, embalses, infraestructura en ciudades y también en el sistema de transporte público, hospitales e inversión tecnológica. Y agregó, "más de la mitad de esas inversiones va a ser en regiones".

En materia de impuestos, el expresidente también se refirió a generar un nuevo sistema tributario, pues indicó que la reforma tributaria de este Gobierno era un "desastre". "Lo que ha provocado es freno al crecimiento, a la inversión, a la creación de empleo y no ha permitido mayores recursos fiscales. Buscaba recaudar US$ 8 mil millones adicionales, pero el impacto en menor crecimiento nos va a significar perder US$ 12 mil millones".