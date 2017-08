Diputado Rincón denunció a Carolina Goic por "maltrato a un camarada"

11:15 Ingresó un documento ante el Servel y pide que la senadora por Magallanes sea sancionada por la entidad. Además, acusó a la candidata presidencial de no respetar los fallos del Tribunal Supremo del partido.

El diputado Ricardo Rincón denunció ante el Servel a Carolina Goic, por su “insistencia en una conducta de pública denostación y, por ende, de maltrato a un camarada". Además, argumenta que la senadora pasó a llevar los estatutos y reglamentos internos del partido "al entregar a la opinión pública una versión falsa de los hechos”.

En el documento de 50 páginas el parlamentario pide que la senadora por Magallanes sea sancionada por la institución, pues ella también "desconoció la verdad de los hechos establecidos por el Tribunal Supremo”.

En ese sentido, se refiere al documento del TS donde se desestimó la expulsión de Rincón y sólo fue amonestado por no asistir a la terapia psicológica que le ordenó el tribunal por el caso de la denuncia de violencia intrafamiliar. Además estimaron que el delito "no ha podido ser acreditado y consecuentemente no se ha llegado a la convicción moral de haber cometido una infracción o falta punible".

En conversación con La Tercera , el diputado por la Región de O'Higgins argumentó que la senadora Goic manifiesta su desacuerdo con la máxima instancia disciplinaria del partido señalando en diversas entrevistas a los medios que “si de mí dependiese lo habría expulsado”.

"Como principal autoridad del partido (Goic) está jurídicamente obligada más que ninguna otra autoridad a respetar las decisiones del TS, absteniéndose de hacer cualquier tipo de comentarios sobre los fallos”, agregó Rincón.