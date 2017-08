Piñera y reforma de pensiones: "Le quita el derecho al trabajador de elegir e ignora a pensionados más pobres"

El candidato presidencial Sebastián Piñera fue el invitado del programa Estado Nacional y abordó varios temas de la contingencia en la entrevista.

Para empezar, el expresidente que esta semana inicia una gira internacional para visitar Argentina y Perú, criticó nuevamente las reformas impulsadas por el Gobierno y las calificó como "atentados".

"La reforma tributaria ha sido un atentado a la inversión y a la creación y al crecimiento; la reforma laboral un atentado a la creación de empleos y al mejoramiento de los salaron, y la reforma educacional es un atentado a la libertad y la calidad de la enseñanza", enfatizó.

En cuando a los tres proyectos que conforman la reforma de pensiones que mañana será enviada al Congreso, dijo que le quita "el derecho del trabajador a elegir. Nadie tiene derecho a meter la mano en el ahorro previsional (...) ignora a los pensionados más pobres, al no tocar el pilar solidario, y porque es un impuesto al trabajo".

Asimismo, ahondó sobre las pensiones en las Fuerzas Armadas y afirmó que muchas pensiones en Dicrepa y Capredena fueron obtenidas en forma irregular, por lo que "todo lo que sea a la larga constituyente de abusos tiene que ser corregido".

Dentro de sus planteamientos, dijo que uno de los reajustes es aumentar de 55 a 60 años el retiro de los funcionarios. "Eso va a significar un gran alivio (económico) para el Estado".

En materia de FFAA criticó a José Antonio Kast y su reivindicación del voto de la denominada "familia militar". "Kast busca su nicho, pero no me parece sano lo que hace. Es malo para las Fuerzas Armadas y para el país. Me parece muy mal cuando se desea instrumentalizar a las Fuerzas Armadas con un candidato, las FF.AA. son libres, por eso me pareció tan mal lo que hizo el general Oviedo cuando las llamó a no participar en las primarias, por lo que esa intervención me pareció desafortunada", agregó.

El expresidente no olvidó el debate que tienen en Chile Vamos por ir con una lista única parlamentaria a la elecciones de noviembre.

"Es un imperativo, una obligación. Para gobernar se necesita unidad", recalcó y le pidió a las colectividades ponerse de acuerdo en la materia. En caso de no llegar a consenso, se ofreció como voluntario para recibir un mandato "formal y lo más acotado posible" para resolver esto "con justicia".