Carmen Frei cree que Pinochet dio la orden para asesinar a su padre

08:20 "Yo creo que sí, está más que claro", dijo la hija del ex Presidente, quien agregó que "civiles y militares planearon macabramente asesinar a mi padre".

Carmen Frei cree que Augusto Pinochet dio la orden para matar a su padre, el ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

"Hay cuenta de la órdenes que él daba, se ha dicho que Pinochet dio la orden completamente para asesinar personas. Yo creo que sí lo hizo en el caso de mi padre, está más que claro", dijo a Tele13 Radio

La ex senadora también apuntó al Ejército. "Desde que empezamos, el 2000, hemos mandado oficios preguntando y el juez llegó al convencimiento de que el Ejército aún guarda carpetas y documentos de todo lo que pasó. Sabemos que el Ejército estuvo más que involucrado, hicieron un trabajo entre civiles y militares donde planearon macabramente asesinar a mi padre y luego ocultar todo. Desde el año 2000 todos los mandos no han querido colaborar, no solo los actuales".

La hija del ex Mandatario sostuvo que tras la decisión del juez Alejandro Madrid de dictar acusación contra los seis procesados en el caso, "se ratifica que fue un asesinato, es una verdad jurídica. A partir de hoy tenemos la certeza, antes teníamos dudas, hoy el juez dice que es asesinato y ahora viene lo que son las audiencias y después se dicta sentencia".

Frei también descartó presiones políticas en la investigación. "Los tiempos judiciales no son políticos. No se puede hablar de tiempos políticos, si se está haciendo justicia con un trabajo serio y responsable. Es demasiado serio como para pensar que se está haciendo con fines políticos", recalcó.