UDI por acuerdo parlamentario en Chile Vamos: "Pedirle a Piñera que decida la mitad de una lista es una barbaridad"

La presidenta de la UDI, Jaqueline Van Rysselberghe, se refirió a la negociación parlamentaria en Chile Vamos y a la solicitud de Evópoli de que Sebastián Piñera intervenga en 13 distritos en disputa y no en los cinco acordados.

"Me sorprendió enterarme que habían 13 distritos en disputa, porque lo que habíamos conversados eran menos que eso. Pedirle a Piñera que decida la mitad de una lista es una barbaridad, es pedirle que se haga cargo de la negociación parlamentaria y eso es un error", dijo a radio Agricultura.

"Mientras más pequeño sea lo que tiene que dirimir, es mejor, si no el costo lo va a pagar él y ese costo deben pagarlo las directivas de los partidos", agregó.

La timonel sostuvo que "hay que adecuar el 40% de mujeres con los lugares donde se tiene candidato y donde hay mujeres".

Además "hay que lograr que la listas sean lo más competitivas posible. Es más fácil que un candidato pueda sacar más votación cuando ya tiene un trabajo, que uno que no es tan conocido. Se necesita gente con experiencia, que sean conocidos y que tengan un trabajo territorial. Llenar cupos no es una cosa que valga la pena para poner una lista competitiva. No se basta con tener las ganas, hay que tener redes de apoyo", puntualizó.