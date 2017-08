Esposa de Ricardo Rincón defendió a su esposo: "No se trata más que una vergonzosa maniobra política"

10:30 En una carta enviada a El Mercurio, Patricia Farías dijo que había intentado contactarse con Carolina Goic, pero no ha tenido respuesta: "Le he pedido que me escuche, ya que dice respetar a las mujeres. No se ha dignado siquiera a contestar".