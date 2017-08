Mayol pidió reconsiderar la decisión del Frente Amplio para poder competir en las parlamentarias

Ayer El ex precandidato presidencial de la coalición calificó la sanción que lo privó de llevar una candidatura de una determinación “sin validez formal”.

El ex precandidato presidencial del Frente Amplio (FA), Alberto Mayol, explicó en una conferencia de prensa un “hostigamiento” de la coalición que lo privó de llevar una candidatura parlamentaria en noviembre. Señaló estar dolido por el veto que recibió.

Mayol señaló que "la delegación presidida por Rodrigo Echecopar no pudo describir los cargos que se me imputaban. Se dijo que era agresión verbal, se dijo que era violencia de género, se dijo que eran mis opiniones en prensa, se dijo que era una acumulación de hechos, se dijo que eran los audios, luego que no lo eran".

El sociólogo continuó su declaración asegurnaod que es "una decisión administrativa, sin validez formal, sin legitimidad, criticada ampliamente por nuestras bases, por los independientes (…) Es un escenario de sanción inquisitorial".

Finalmente subrayó que “mi dolor es enorme, pues hoy nos hemos debilitado, pero sigo aquí, en el Frente Amplio”. Por otra parte respaldó a la abanderada del bloque Beatriz Sánchez diciendo que “es nuestra candidata, la seguimos apoyando”. Alberto Mayol le pidió a la Mesa Nacional del FA que reconsideren la determinación que calificó de “error”.