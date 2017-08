Giorgio Jackson llamó a Mayol a "hablar con la verdad"

08:54 El diputado de Revolución Democrática espera que el ex candidato presidencial “deje de tratar de mentirosa a Natalia Castillo".

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, no descartó dialogar con Alberto Mayol "si coopera con la verdad".

"Si él es capaz de afrontar esa verdad, cualquier camino de diálogo es posible posteriormente", dijo a radio Cooperativa

"Yo invito a que Alberto pueda cooperar con la verdad de los hechos y una vez que estén la verdad de los hechos, creo que todo se puede facilitar. Todo puede volver a un cauce de conversación, de diálogo, si es que se parte por recuperar la honra de las personas a las que en este caso se ha tratado de mentirosas, cuando explícitamente, tengo pruebas y soy testigo, de que él nos pidió como Revolución Democrática un cupo dentro de nuestro subpacto, no dentro del Distrito 10 porque ya lo tenía, y eso luego se lo pidió a Natalia Castillo de manera personal", aseguró.

El ex candidato presidencial afirmó que pese al veto no se irá del Frente Amplio y que pedirá a la mesa reconsiderar su postulación al Congreso. Al respecto, Jackson sostuvo que "la mesa tendrá que escuchar sus reclamos. Espero que él pueda hablar con la verdad, que él si pidió ir por el subpacto de RD para ser arrastrado. Espero que deje de tratar de mentirosa a Natalia, que reconozca que pidió el cupo de RD, una vez que admita con más humildad y no tanta arrogancia como lo ha sido hasta ahora, se podría dar una discusión".