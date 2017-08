Florcita Motuda analizará su continuidad en el Partido Humanista tras la crisis en el Frente Amplio

"Consternado" y molesto se mostró el músico Florcita Motuda, fundador e histórico militante del Partido Humanista, esto luego de la crisis desatada en el Frente Amplio por el veto a la candidatura a diputado del ex presidenciable Alberto Mayol.

En una nota a LUN , el artista de 71 años, que en varias ocasiones ha postulado al Congreso por la colectividad, rechazó las acciones tomadas por la coalición.

"El problema nace porque Mayol es más creativo que el resto del Frente Amplio y esa creatividad no es bien vista por los políticos. Si Mayol no fuera un hombre creativo, estos problemas no existirían, por que ellos, los políticos, no valoran lo nuevo, lo creativo porque nunca han creado algo... Solo están pensando en hacerse la cama, como conseguir el poder, y eso es lo 'político': cómo joder al otro y hasta los cabros jóvenes están contaminados con ese aprendizaje", afirmó.

Florcita, que pertenece al PH desde 1984, reafirmó lo planteado en una publicación en su cuenta de Twitter, donde ponía en duda la continuidad de su militancia y su apoyo presidencial.

"Dentro de los próximos días decidiré si renuncio al PH. También veré si apoyo a Beatriz Sánchez o a Alejandro Guillier", señaló el compositor, quien insistió con que el manejo de la crisis por parte de la coalición "ha sido horrible" y que "la pérdida de posibles votantes puede ser grande".