A Guillier "no le parece digno" que Piñera critique al gobierno de Bachelet en el extranjero

El candidato presidencial emplazó al ex Presidente: "Si tiene algo que decir, que lo diga en Chile".

El candidato presidencial, Alejandro Guillier, emplazó a su contendor de Chile Vamos, Sebastián Piñera, a no "desprestigiar" al país en el extranjero, luego que criticara al Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet en su gira internacional.

Tras reunirse con el Presidente Mauricio Macri en Argentina, Piñera dijo que Chile "va por un camino equivocado" y que está "estancado".

"No me parece digno de un Presidente de Chile, o candidato a hacerlo, ande hablando de Chile mal afuera. Si quiere decir algo que lo diga en Chile, pero no yendo a desprestigiar al país", dijo el senador independiente.

El periodista aludió al denominado caso Exalmar, manifestando que "de mí pueden esperar cualquier cosa, a lo mejor cometo errores, pero jamás voy a hacer negocios privados para beneficiarme cuando estoy en conflicto con otro país, y menos hablar mal de Chile donde no corresponde".