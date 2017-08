Alejandra Valle contó que la Izquierda Ciudadana le ofreció una candidatura a diputada

La periodista Alejandra Valle contó que desde un partido político la tentaron para ser candidata a diputada para las elecciones parlamentarias de noviembre próximo.

La panelista del espacio de espectáculos "Intrusos" de La Red reveló que recibió un llamado desde la Izquierda Ciudadana, colectividad de la Nueva Mayoría que se presentará en pacto con la DC y el MAS, el que le ofreció un cupo.

"Me llamaron de un partido que se llama Izquierda Ciudadana y me dijeron si quería ser candidata a diputada para esta elección. Pero yo prefiero estar aquí sentada porque creo que cumplo una labor que a mí me parece tan importante como la otra", expresó Valle.

La comunicadora agregó que "nadie te asegura que vaya a salir, si no soy Pamela Jiles. Tampoco era el momento. Yo no creo que es compatible : si tú te vas a dedicar a legislar es porque la gente te eligió"

Con esto, Valle no se sumó al listado de rostros de TV que lucharán por un escaño en el Congreso, entre los que se cuentan a Patricio Laguna, Carolina Marzán, y Pamela Jiles.