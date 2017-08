Erika Silva, ex jefa de gabinete de Dávalos: "Lo que la prensa dice, de que soy loca, es verdad"

18:36 A más de dos años del estallido del caso Caval, la ex asesora del hijo de la Presidenta Michelle Bachelet está alejada de la política y es parte de un colectivo de mujeres que hacen arpillería.

A casi dos años del estallido del caso Caval, que la transformó en una inesperada protagonista, Erika Silva, ex jefa de gabinete de Sebastián Dávalos, habló de su presente y de lo que le dejó la polémica que involucró al hijo de la Presidenta Michelle Bachelet.

En una entrevista a revista Sábado , Silva habló de los inicios de su vínculo con el esposo de Natalia Compagnon y su mediática defensa que le valió imitaciones de Yerko Puchento y ser incluida en la rutina de Natalia Valdebenito.

"Soy una persona decorosa, nunca le dije 'oye, tú eres el hijo de Bachelet'. Las lágrimas se me iban hacia adentro, estaba emocionada. Yo sabía toda su vida, porque cuando uno es bacheletista se lee todos los libros. Lo que la prensa dice, de que soy loca, es verdad. Nunca lo he desmentido: hay mejores y peores formas de ser loca, pero esta es la mía", expresó.

Según Silva, las relaciones con el hijo de Bachelet están cortadas. "Dávalos es un hombre difícil de ayudar, uno nunca sabe realmente lo que está sintiendo. Echo de menos a mi amigo, pero no podía seguir pegada con el tema", dijo, agregando que con él hay dos opciones: o no va a contar todo lo que sabe sobre el tema, o lo hará en diez años más, "cuando ya no importe".

Alejada de la política, la ex funcionaria ahora es directora de "Memorarte", un colectivo de mujeres que hacen arpillería con mensajes sociales. Además realizan clases y talleres, y fueron invitadas al London School Economics and Political Science a exponer.