Giorgio Jackson tras polémica con Mayol: “Esto va a afectar mi votación”

La dilatada disputa que generó el ex precandidato presidencial del Frente Amplio (FA), Alberto Mayol, por un cupo parlamentario en el distrito 10, donde pasó de ser vetado a ser oficialmente llevado a disputar un escaño, generó el primer desacuerdo de la joven coalición. Giorgio Jackson aseguró que “esto va a afectar mi votación”.

El diputado de Revolución Democrática (RD), en conversación con La Tercera , descartó un desacuerdo: “No ha habido un quiebre, si no, no habría salido el Frente Amplio ayer a celebrar una resolución de un conflicto. No es desconocer el conflicto, pero en ningún caso esto se quiebra. Si se quebrara, no estaríamos hoy remando para el mismo lado”.

Ahora que Mayol es oficialmente candidato del FA para el mismo distrito donde buscará la reelección Jackson, cree que afectará sus pretensiones asegurando que “por supuesto que esto va a afectar mi votación. Muchas personas que se van a quedar con la primera impresión y no vamos a alcanzar a llegar a todas ellas para explicarles con detalle nuestra versión. Muchos decían que me tocó pagar un costo. Es un costo injusto, pero costo al fin y al cabo. Y el que más paga el costo es el Frente Amplio y es lo que más me duele, porque ha quedado sindicado como si fuera más de lo mismo”.

Finalmente el ex líder estudiantil hizo una autocrítica tras la polémica, afirmando que “estamos pagando la inexperiencia política, pero no creo que sea justo ni válido comparar las discusiones propias del ejercicio y disputa del poder con formas de resolución, en este caso, colectivas o que sea asimilable a la forma de enriquecerse a través de la política, la forma de asegurar privilegios a empresas o la corrupción”.