Guillier cree que en el fallo del TC por el aborto “prevalecerá una visión ideológica más que jurídica"

El candidato presidencial, Alejandro Guillier, se refirió al fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre si el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales vulnera o no la Constitución.

"Me temo que va a prevalecer una visión ideológica más que apegada a lo jurídico", dijo a radio ADN sobre la resolución que se dará a conocer esta tarde.

"El TC no tiene los estándares de los TC del mundo, donde está liderado por personas que no tienen las competencias y no se juegan pro abertura, no miran el futuro con proyección más progresista", agregó.

En ese sentido, el parlamentario manifestó la necesidad de reemplazar a los integrantes de la instancia. "Este es un cuoteo político que ha hecho crisis", dijo.

"El Tribunal Constitucional es una tercera cámara no elegida por votación popular", puntualizó.