Insulza: "No entiendo por qué el PS decidió entregar Atacama"

José Miguel Insulza se refirió a su frustrada candidatura senatorial , luego que rechazara ir por la Región de Arica tras la decisión de la comisión política del Partido Socialista (PS) de bajarlo de Atacama.

"Se han cometido errores importantes, el principal de los cuales fue no tener un candidato para una primaria (...) Hay una serie de errores que tendremos que discutir en su momento, pero no es el momento de que yo analice las razones de otros... Yo todavía no entiendo por qué el PS decidió entregar Atacama, pero cada uno explica sus propias decisiones", dijo a radio Cooperativa

"¿Cómo van a entregar Atacama, la región del país en que hay más socialistas que en ninguna otra región?", agregó.

El ex secretario general de la OEA sostuvo que "yo habría ido feliz por Arica, pero ahí no he hecho el trabajo que he realizado con Atacama. Cómo me voy a presentar de candidato a un lugar donde no he hecho trabajo. Este tema me lo plantearon hace unos meses, me dijeron que tenían encuestas, que para mí no eran conclusivas, que estaban bastantes pasadas, ese mismo día me proclamaron candidato de Atacama".

Insulza recalcó que "los dirigentes asumirán sus responsabilidades al final, cuando termine la campaña".