Insulza explicó su voltereta electoral: “Es un deber responder a un llamado de la centroizquierda”

10:54 El candidato al Senado dijo que lo que lo convenció a dar pie atrás de no postular por otra zona que no fuera Atacama, fue el apoyo de diversos partidos y sostuvo que no cree que su decisión vaya a tener un costo electoral.

El ex precandidato y ex agente de Chile ante La Haya por la demanda boliviana, José Miguel Insulza, se refirió a su candidatura al Senado por Arica y Parinacota, luego de que dijo que no postularía a ningún escaño que no fuera el de la región de Atacama.

Insulza, quien es apoyado también por la DC en dicha región, dijo que “cuando el presidente del PS (Álvaro Elizalde) me llamó a las 11 de la mañana para plantearme la posibilidad, no pude decirle que no, creo que es un deber responder a un llamado de la centroizquierda que le ha dado gobernabilidad al país”.

El ex secretario general de la OEA, dijo que el argumento que lo llevó a aceptar la candidatura fue que “había otros partidos de la Nueva Mayoría dispuestos a apoyarme“ y sostuvo que las personas con las que trabajó en una eventual postulación por Atacama, comprendieron su decisión y la apoyan. “Nunca es bueno cambiar en el mismo día, pero no creo que vaya a tener un costo”.

“Seguiré convencido de que una alianza de centroizquierda con convicción democrática es lo fundamental” dijo el candidato al Senado por Arica y Parinacota.