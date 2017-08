Guillier por rechazo del BancoEstado: "No tenemos fiato con los grupos de interés"

El candidato presidencial Alejandro Guillier, lamentó que BancoEstado le haya negado un crédito para financiar su campaña.

La entidad salió a explicar que la razón fue que hace 22 años que no realiza transacciones con legisladores, por cuanto la ley no se los permite.

Pese a ello, el candidato fustigó la decisión del banco e incluso comparó su situación con la de Barack Obama, a quien "le pusieron problemas soterrados" para financiar su primera campaña por un "tema racial".

Guillier afirmó que "la adversidad obliga a desarrollar la creatividad. Los grupos económicos no nos van a prestar plata, no se trataba de una donación, sino de un crédito como cualquier ciudadano y nos han bloqueado el acceso al crédito. Lo aceptamos como una señal de que no tenemos fiato con los grupos de interés, grupos de presión, grupos macroenconómicos. Nuestro corazón está más bien con la pyme, con el mediano empresario".

El candidato aseguró que no tiene nada en contra de los bancos, pero que los bancos "ven toda transformación como un peligro a su hegemonía".

¿Cómo se financiará? diseñarán un modelo de aportes y harán una campaña "más austera". "Nadie va a poder decir que nos financiaron la campaña".