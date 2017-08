Chadwick dijo que Guillier "está llorando de más" por dificultades para financiar su campaña

08:47 "Da la impresión que no estaba bien preparado para ser candidato presidencial", dijo el jefe el político del comando de Sebastián Piñera.

El jefe político del comando de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, dijo que Alejandro Guillier "se quejó tarde" de las dificultades para financiar su campaña, luego que Banco Estado no le otorgara un crédito.

"Creo que Guillier no estuvo bien preparado para enfrentar una elección presidencial porque él conoce la ley electoral, participó en su elaboración, la votó. Debe saber las condiciones y empezar ahora en un lloriqueo por efecto de los dineros, de los aportes, todas esas cosas conocidas por él previamente, no, me parece que esto es sin lloriqueos", dijo a Tele13 Radio

"Creo que Alejandro Guillier está llorando de más, no está preparado para ser candidato presidencial. No quiere acordarse de lo que votó", agregó.

El ex ministro sostuvo que "los bancos no prestan plata porque se llama Alejandro Guillier, sino que por el retorno de los votos que va a tener. Bachelet obtuvo créditos significativos porque los bancos estimaron que ella tenía una buena opción. Que no venga a llorar ahora, si hubiera sido candidato de partido, hubiera tenido el apoyo de los partidos, si hubiera tenido apoyo, los bancos le hubieran prestado".