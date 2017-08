Presidente del PS y postulación de Insulza: "Genera bases de entendimiento para una segunda vuelta"

09:07 Álvaro Elizalde se refirió a la candidatura al Senado del ex ministro por Arica y Parinacota. Dijo además que según sondeos, el "Panzer" era más competitivo en la región fronteriza que en Atacama.

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, se refirió en entrevista con radio Cooperativa, a la postulación del ex canciller José Miguel Insulza, como candidato al Senado por la región de Arica y Parinacota.

Elizalde sostuvo que "conversamos con la Nueva Mayoría, respecto a las distintas opciones de los partidos y a lo largo de Chile, el PC tenía opciones en Atacama para elegir un senador, se conversó para generar las condiciones para que el PC tenga una candidatura en Atacama". Ello, en relación con la decisión inicial de Insulza de no postular por otra zona que no fuera Atacama.

"Nuestras elecciones se basaron en un estudio de opinión y en ese contexto se analizaba que Insulza era mucho más competitivo en Arica más que en Atacama", dijo el timonel socialista sobre la decisión de postular al "Panzer" por Arica y Parinacota.

Respecto del apoyo que Insulza recibió de la DC, Elizalde dijo que "es sobre la base de una atención completa de temas regionales. Según me dijo Walker, ellos valoraban el aporte de Insulza a la política por eso lo apoyaban".

En esa línea, el ex ministro vocero dijo que la postulación de Insulza apoyado por la Falange, "genera las bases de un entendimiento para una eventual segunda vuelta, en que creemos necesario que todas las fuerzas progresistas trabajemos unidas para garantizar que el próximo Gobierno siga impulsando cambios y transformaciones",

El presidente del PS también se refirió en la conversación radial a los dichos del candidato presidencial de su partido, el senador por Antofagasta, Alejandro Guillier, respecto de un eventual bloqueofinanciero a su campaña.

"Acá hay un problema porque Guillier va a tener un aporte importante, no obstante hay una negativa sistemática que no permitido que se acceda a un crédito. No es bueno porque con la ley se ha querido evitar que los aportes sean 'extraños'", indicó.