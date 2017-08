Comando de Guillier respondió a Chadwick: “No todos los candidatos tienen plata en paraísos fiscales”

13:53 El coordinador de la campaña del senador por Antofagasta respondió al ex ministro del Interior que acusó “lloriqueo” en las quejas del candidato por el financiamiento.

, coordinador general de la campaña presidencial del senador por Antofagasta, Alejandro Guillier, salió en defensa de los dichos del parlamentario, quien acusó la

En respuesta a sus declaraciones, el jefe político del comando de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, respondió hoy que “se quejó tarde” y planteó que el propio senador participó en la elaboración y aprobvación de la ley electoral. “Debe saber las condiciones y empezar ahora en un lloriqueo por efectos de los dineros, los aportes, todas esas cosas conocidas por el previamente, no, me parece que esto es sin lloriqueos”, dijo el ex ministro del Interior.

Correa, en respuesta a esos dichos, planteó que “en gran medida lo que le ocurre al senador Guillier es por su condición de independiente” y planteó que “no todos los candidatos tienen plata en paraísos fiscales”.

En esta jornada, además, la candidata presidencial de la DC, Carolina Goic, dijo vivir la misma experiencia que Guillier y compartió las quejas. Además emplazó al gobierno a “tomar cartas en el asunto”.

Frente a los dichos de la senadora por Magallanes, el coordinador de la campaña de Guillier dijo que “no vamos a entrar en la lógica de una ley especial (…) vamos a salir adelante con el apoyo de los ciudadanos“.