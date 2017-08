Eduardo Artés, candidato presidencial, dijo que aplicaría la pena de muerte "para los grandes narcotraficantes"

Es uno de los ocho candidatos presidenciales que estarán en la papeleta en noviembre, y de manera silenciosa logró imponerse para llegar a primera vuelta. Se trata de Eduardo Artés, histórico dirigente del Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria), quien se presentará con el apoyo de Unión Patriótica (UPA).

En una entrevista con el noticiario Ahora Noticias , el profesor de 65 años entregó algunas de sus propuestas y habló de su especial visión del régimen de Corea del Norte, el que en gran parte del mundo es cuestionado por su hermetismo y amenazas nucleares.

"Es un país absolutamente independiente. (Los coreanos) viajan desde Rusia, que no es un país socialista, y China un tren todos los días con que la gente va y vuelve. La democracia es distinta en cada lugar, no hay un modelo de democracia único", expresó Artés, quien afirmó que no está del todo de acuerdo con el modelo chino.

Por su visión de la izquierda chilena, Artés afirmó que el Partido Comunista "fue dejando los sueños de lado para acomodarse al sistema y buscando aspirinas para solucionar los problemas". También calificó al Frente Amplio como "la Nueva Mayoría 2.0".

Consultado por sus medidas sobre la delincuencia, el candidato que aplicaría pena de muerte "en algunos casos", apuntando a "los grandes narcotraficantes que envenenan a las poblaciones, que adormecen la conciencia social, con aquellos que trafican cantidades". Luego, eso sí, aclaró que no la aplicaría "para la señora de la población que se ve obligada por la pensión de la AFP a ser microtraficante, a vender papelillos".

Por sus primeras tres medidas ante una eventual llegada a La Moneda, Artés expresó que estas serían "una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución; abrir los hospitales, los de las Fuerzas Armadas y las clínicas privadas para terminar las listas de espera; y subo el sueldo mínimo como lo dijo el obispo (Alejandro) Goic hace unos años atrás a $400 mil".