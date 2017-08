Beatriz Sánchez: "Los bancos no tratan a las personas de la misma manera y es bueno que los candidatos lo sepan"

La candidata presidencial del Frente Amplio, se refirió tras su participación en el foro Política Minera para el S XXI, a la polémica por el acceso al financiamiento de campañas de los candidatos, debate que abrió el senador y candidato oficialista, Alejandro Guillier, tras acusar un bloqueo financiero a su postulación.

Sánchez dijo que "parece que están enterándose recién de cómo son los bancos" y planteó que "ellos (Guillier y Carolina Goic, candidata de la DC) son senadores y pueden seguir siendo senadores, es distinto para una candidata que no viene de la política ni del parlamento".

"Yo no me quejo por esta situación, prefiero decir que en Chile los bancos no tratan a las personas de la misma manera y es bueno que los candidatos lo sepan", dijo la periodista y candidata del Frente Amplio.

Sobre la participación de Guillier y Goic como parlamentarios, en la legislación que regula el financiamiento de las campañas en el país, Sánchez dijo que "uno esperaría que si se legisla, se sepa qué se está legislando. ¨mas que lamentarse que se supiera qué significa la banca en la vida de los chilenos".

La candidata dijo que en su caso, pretende una campaña "lo más austera posible y, con aportes y participación de voluntarios y voluntarias".

Respecto del caso de Sebastián Piñera, Sánchez dijo que "quiero pensar que en este país, no depende de ponerse en la cuenta $ 200 millones para la campaña quien salga electo" y dijo que "no hay misterio de la fortuna de Piñera que puede financiarse una campaña. Yo estyoy justo en la vereda contraria".

"Eso era para otros candidatos. Yo me siento lo más creativa con mi campaña" bromeó la periodista, luego del llamado del subsecretario del Interior Mahmud Aleuy a los candidatos para que sean "creativos", a raíz del tema del financiamiento.