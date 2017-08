Lagos pidió "reglas claras" en la institucionalidad tras el rechazo a Dominga

22:59 El ex Presidente dijo no entender "cómo en un sistema presidencial los ministros son tan autónomos", esto debido a las quejas de Hacienda sobre el apuro en la decisión.

El ex Presidente Ricardo Lagos pidió "reglas claras" en la institucionalidad medioambiental para sacar adelante proyectos, esto luego de que el Comité de Ministros rechazará a la minera Dominga, en una acción que generó quejas por parte del subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, quien acusó apuro en la decisión.

Durante un foro organizado por Colbún, el que fue consignado por Cooperativa , el ex Mandatario se mostró crítico a lo ocurrido con el proyecto de la Región de Coquimbo, afirmando que "no entiendo cómo en un sistema presidencial, los ministros son tan autónomos que pueden estar independiente a la voluntad del Presidente".

"La institucionalidad tiene que ser clara, la institucionalidad tiene que ser definida previamente y la institucionalidad tiene que resolver las cosas que administrativamente la autoridad está obligada a resolver, porque para eso es autoridad", indicó Lagos.

En medio de la polémica, el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, afirmó a Tele13 Radio que "el rol de los funcionarios públicos es respaldar la institucionalidad que existe en el país", declaró.

"Si a alguien no le gusta una decisión de un organismo regular del Estado y es funcionario público, no puede andar haciendo comentarios sobre eso. No corresponde", señaló.