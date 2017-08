Goic encaró a Piñera: "Que sea transparente y demuestre cómo ha financiado su campaña"

La candidata presidencial Carolina Goic se refirió al financiamiento de campañas y apuntó contra Sebastián Piñera, luego que se conociera esta mañana que la opción de Chile Vamos pidió casi mil millones al Banco Estado.

"Me parece bien que Sebastián Piñera entre al debate del financiamiento. Él ha sido despectivo con los planteamientos que hemos hecho nosotros. Pero me parece que sólo ese tema es el que le interesa, porque envió sólo a representantes en los foros de minería y de los derechos de la infancia".

La abanderada DC le pidió al expresidente que sea "transparente y entregue a la ciudadanía la información de cómo ha financiado él su campaña. Me encantaría que no tratemos de desviar el debate y que Piñera también se pronuncie con las medidas de transparencia y probidad, porque ahí no hay ninguna sola palabra".

Días antes, cuando el candidato Alejanadro Guillier comentó que no pudo conseguir un crédito en el Banco Estado, la senadora DC lo respaldó y también había apuntado contra la carta de la derecha: "Pareciera que solo los millonarios como Piñera pueden participar de una campaña".

Goic indicó que en cuanto a los recursos para su campaña, "uno no tiene ningún trato especial, uno pide igualdad de condiciones para poder competir. Esta es una compaña resiliente porque debe reponerse ante cualquier dificultad".

Y agregó que seguirán haciendo todas las gestiones posibles con la banca privada para seguir en la búsqueda de obtener financiamiento.

"Esta campaña no tendrá una barrera en ese sentido, porque a diferencia de otras, no se centra en el debate por el financiamiento. Nosotros planteamos ideas y generar coherencia entre los dichos y acciones", precisó.