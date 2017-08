Piñera dijo que si llega a La Moneda formará una unidad especializada contra la delincuencia

El candidato presidencial Sebastián Piñera participa esta mañana en un diálogo ciudadano en Estación Central, sobre seguridad pública y estrategia para enfrentar a bandas delictuales. Dijo cuáles serán las medidas que tomará contra la delincuencia en caso de llegar a La Moneda: "En nuestro Gobierno vamos a hacer retroceder a las bandas y avanzaremos con seguridad".

"Ppara darles un golpe donde más les duele. Las vamos a desarticular, juzgarlas y condenarlas, para ser un gran impacto en reducir la delincuencia".

En relación al ataque incendiario contra los 26 camiones de San José de Mariquina, en Los Ríos, Piñera apuntó contra su contrincante Alejandro Guillier y el actual Gobierno.

"El gobierno está equivocado,Si un gobierno no comprende eso, entonces no sabe y no merece gobernar".

Y agregó, "Todas las democracias del mundo tienen la obligación de combatir el terrorismo con el rigor de la ley".

En cuanto al senador, lo criticó por decir que se trata de "violencia pura". "Es terrorismo, mientras no tomemos consciencia de que debe ser combatido con una ley eficaz".

Indicó que es necesario perfeccionar las leyes, "hay muchos elementos que tienen la ley de control del narcotráfico, con agentes, informantes, entregas vigiladas. También hay que cambiar de jurisdicción, para que se juzgue en otra región, para garantizar la imparcialidad y seguridad del tribunal".

En otro tema, también criticó el rechazo del comité de ministros al proyecto de la minera Dominga en la Región de Coquimbo.

y no lo digo sólo yo, lo dice el propio ministro de Economía que se retiró de la votación porque le pasaron los antecedentes a últimas hora., ahora lo dice el ministro de Hacienda también".

Sentenció también que en esta ocasión, "y que por lo tanto era la responsabilidad el gobierno mejorar la calidad de vida de las familias".