Burgos por polémica por Dominga: "Hay que respaldar a un buen equipo económico"

Jorge Burgos se refirió al respaldo de la Presidenta Michelle Bachelet al ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien ha estado en el centro de la polémica al liderar el polémico rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga, lo que generó críticas en el equipo económico de La Moneda.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, afirmó que "algunos no tienen el crecimiento dentro de las prioridades más altas" y ayer la Mandataria aseguró que "Chile necesita que su crecimiento vaya de la mano del cuidado del medioambiente, y esto es un sello de mi gobierno", lo que habría sido interpretado como una "quitada de piso".

"Creemos que es importante tener un ministro de Hacienda que sea fiel a sus convicciones, que sea serio", dijo a Tele13 Radio Jorge Burgos. "El crecimiento no cae del cielo, hay que crear condiciones económicas para que Chile retome el crecimiento. Se ha señalado que hay un problema, me parece que hay que respaldar al equipo económico que ha tenido una posición clara al respecto, yo, como ciudadano, apoyo eso".

A su juicio, "no es común que se produzca una discusión pública al interior del gabinete. No hay duda que hay una definición pendiente, sería malo que no se tomara. Hay que respaldar a un buen equipo económico y ojalá que la decisión que se tenga que tomar sea en ese sentido. No hay ninguna duda que aquí no se actuó como equipo. Yo le creo al ministro Céspedes, a partir de esos hechos ha ocurrido algo más profundo: cómo se mira desde el gobierno la inversión privada. Me parece que es un tema no resuelto desde hace tiempo, aunque quede poco es importante resolverlo".

Para el ex ministro, "no hay una contradicción insalvable entre inversión e intervención en el medio ambiente. El tema es cómo somos capaces de que la afectación sea mitigada".