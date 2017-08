SNA: "ONGs europeas financian este tipo de actos terroristas"

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, se reunió hoy con el fiscal nacional Jorge Abbott esta mañana para tratar el tema de la delincuencia en el sector rural.

Aunque tenían en agenda hablar principalmente del abigeato -delito que aumenta en Fiestas Patrias- el tema de los asaltos e incendios a camiones en La Araucanía se tomó gran parte de la cita.

En ese sentido, Ariztía contó que Abbott reconoció que haber dicho que las empresas deben responsabilizarse de la seguridad de sus bienes fueron palabras "poco felices" y que procurará no repetirlas. No obstante, Ariztía dijo que a su juicio no se le puede poner todo el peso de los casos a la Fiscalúa, sino también a las policías, a los servicios de inteligencia "y también los privados. Todos tenemos que hacer algo para poner coto a esta situación".

"Nos asaltan camiones, nos roban camionadas de animales. No podemos estar en esta forma de vida en la agricultura. La pérdida económica brutal. Ya no soportamos más este sistema", manifestó acusando que "cuando los asaltos son hechos por terroristas especializados preparados fuera del país, se ponga uo o 15 guardias, los van a reducir igual. Estamos llenos de cortos de cámaras de vigilancia, de protección y control de guardias (...) pero el sistema procesal no permite utilizar al sistema de inteligencia (...) antecedentes hay. Llegan de distintos orígenes, llegan de ONGs europeas que financian este tipo de actos terroristas porque se oponen al sistema de economía. En fin, los sistemas de inteligencia lo saben, pero no lo pueden decir", denunció.

Ariztía agregó que "hay una debilidad generalizada, una especie de compicidad. Hay que tener mucho cuidado con los términos que se ocupan, pero no se está haciendo la pega para parar la delincuencia en este país"

Por lo pronto, informó el dirigente, Abbott se comprometió a retomar hoy mismo una mesa de prevención de delito rural que se supendió hace tres años y que había tenido buenos resultados. Tener fiscales preferentes también fue bien evaluado por los agricultores.