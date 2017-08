Dominga: ex vocero Marcelo Díaz respondió a Burgos por apoyo a ministro de Hacienda

15:56 “Aguante Rodrigo Valdés” escribió en Twitter el ex ministro del Interior por la polémica al interior del gobierno. “No es muy republicano tu tweet” respondió el ex titular de la Secretaría General de Gobierno.

El ex ministro vocero, Marcelo Díaz (PS), quien postulará por un cargo en la Cámara de Diputados por Valparaíso, respondió a través de Twitter a su ex compañero en el gabinete, el ex ministro del Interior, Jorge Burgos (DC), quien se refirió en la misma red social a la polémica generada al interior del gobierno por el proyecto Dominga.

Luego de que la presidenta Michelle Bachelet planteó que el crecimiento debe ir de la mano con el cuidado del medio ambiente, contrariando los dichos del titular de Hacienda quien sostuvo previamente que algunos ministros “no tiene el crecimiento entre sus prioridades”, Burgos manifestó su apoyo a Valdés.

“Aguante Rodrigo Valdés, necesitamos un ministro de Hacienda serio y firme en sus convicciones” dijo Burgos.

El ex vocero, en respuesta, escribió esta jornada que “no es muy republicano tu tweet querido amigo” y añadió que “la prensa no debe ser un campo de batalla para un gabinete”.