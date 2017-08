Andrés Velasco por Dominga: "Valdés y Céspedes actuaron correctamente"

09:08 El actual candidato a senador dijo que "las convicciones no las pueden tener en un cajón y ponerle candado".

Andrés Velasco respaldó a los ministros Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes, en medio de la crisis desatada por el rechazo al proyecto Dominga.

"Lo que está en juego no es sólo un proyecto, sino la capacidad que tiene un Gobierno para dar orden, para conducir. Las peleas con un ministro es una mala idea. Tiene que ver con un desorden que se manifiesta con peleas. Esas discusiones deberían hacerse a puertas cerradas. Los ministros actuaron correctamente, las convicciones no las pueden tener en un cajón y ponerle candado. Si ellos consideraron eso, su obligación es decirlo y me parece correcto que lo hayan hecho", dijo a radio Agricultura

"Los ministros son profesionales de primera. Ser ministro de una coalición que perdió el rumbo, ir a pelear a un Parlamento donde las bancadas han caído en el populismo, todo requiere decisiones difíciles. Ser ministro en esa clima político es muy difícil", enfatizó.

El actual candidato a senador por el Maule manifestó que "el legado de un Gobierno tiene que ver con personas que han hecho buen trabajo. El legado de este Gobierno va a dejar bastante que desear".