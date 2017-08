La oposición reaccionó ante la renuncia de Valdés: “El Gobierno fracasó”

Rumores ponían fuera del Gobierno al ahora ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, tras el impasse con la presidenta Michelle Bachelet que apoyó el cierre del proyecto minero Dominga y desdijo al renunciado secretario de Estado que señaló que “alguno no prefieren que Chile crezca”. Chile Vamos criticó esta movida asegurando que “el Gobierno fracasó”.

El candidato presidencial José Antonio Kast, mediante su cuenta de Twitter, dijo que “el Gobierno fracasó hace mucho tiempo, pero esta renuncia agrava la crisis, El descontrol es absoluto y el daño a Chile muy grande”.

El Gobierno fracasó hace mucho tiempo, pero esta renuncia agrava la crisis. El descontrol es absoluto y el daño, a Chile, muy grande pic.twitter.com/FQohxnvucp — José Antonio Kast (@joseantoniokast) 31 de agosto de 2017

El senador UDI, Hernán Larraín, señaló que “Chile no necesita un cambio de Gabinete: requiere con urgencia un cambio de Gobierno!”. Mientras que el senador y ex precandidato de Chile Vamos, Manuel José Ossandón, apuntó a los posibles nuevos integrantes a los ministerios: “Eyzaguirre, Rodríguez Grossi y Viera-Gallo. La Concertación llega a intentar salvar al único gobierno que tendrá la Nueva Mayoría”.

Chile no necesita un cambio de Gabinete: requiere con urgencia un cambio de Gobierno! — Hernán Larraín F. (@HernanLarrainF) 31 de agosto de 2017

Eyzaguirre, Rodríguez Grossi y

Viera-Gallo



La Concertación llega a intentar salvar al único gobierno que tendrá la Nueva Mayoría. — Manuel José Ossandón (@mjossandon) 31 de agosto de 2017

El presidente y diputado RN, Cristián Monckeberg, calificó de “irresponsabilidad, instituciones que no funcionan y desprecio por crecimiento. Ministro Valdés lo dijo todo… Este gobierno no pasó agosto”. El jefe político de la campaña del candidato presidencial de Chile Vamos, Andrés Chadwick, aseguró que “derrumbe Gobierno NM problema no es cambio de gabinete sino de gobierno. Queremos encarnar nuevo gobierno con liderazgo y tiempos mejores”, recordando el eslogan de campaña de Sebastián Piñera.

Irresponsabilidad, instituciones que no funcionan y desprecio por crecimiento. Ministro Valdés lo dijo todo… Este gobierno no pasó agosto. — Cristián Monckeberg (@cmonckeberg) 31 de agosto de 2017

Derrumbe Gobierno NM Problema no es cambio de gabinete sino cambio de gobierno.Queremos encarnar nuevo gob con liderazgo y tiempos mejores — Andres Chadwick P (@andreschadwickp) 31 de agosto de 2017

Finalmente, el diputado UDI, Ernesto Silva, subrayó que “el problema no es el cambio de gabinete. El problema es la presidenta y su mal gobierno. Esto es el fin del gobierno de la Nueva Mayoría”.

el problema no es el cambio de gabinete. El problema es la presidenta y su mal gobierno. Esto es el fin del gobierno de la Nueva Mayoría — Ernesto Silva (@ErnestoSilvaM) 31 de agosto de 2017

Los nuevos ministros que asumirán en reemplazo de Rodrigo Valdés y Luis Céspedes aún no están programados por el Gobierno, pero deberían jurar en horas de esta tarde.