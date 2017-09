Piñera sólo quiere debatir con Guillier y Sánchez

El candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, sólo quiere tener debates con Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez.

La idea fue planteada por el comando del ex Presidente en una reunión con representantes de las candidaturas para el foro de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), programado para el 20 de octubre.

El director de Comunicaciones de Piñera, Gonzalo Cordero, propuso que se realizara un foro entre Piñera, Guillier y Sánchez -considerando que son los postulantes con mayores porcentajes en las encuestas de opinión pública- y otro entre Carolina Goic, Marco Enríquez-Ominami, José Antonio Kast, Alejandro Navarro y Eduardo Artés, consignó La Tercera

La medida fue rechazada por los otros candidatos. La abanderada del Frente Amplio la calificó de "antidemocrática".

"El candidato Sebastián Piñera lo ha dicho públicamente, que no quiere debatir con los ocho (candidatos), y quiere debatir solamente con Alejandro Guillier y conmigo, que somos los que estamos más adelantados en las encuestas. Eso, evidentemente, me conviene, pero me parece antidemocrático", dijo.

Desde el comando de Guillier afirmaron que "Piñera está evadiendo el debate con esta supuesta condición, es un subterfugio". "Llamamos a Piñera a que acepte debatir en igualdad de condiciones", dijo Juan Andrés Lagos.

Ahora la Archi debe resolver cómo se llevará a cabo el foro, del que Piñera se restaría si es que no se cumplen sus condiciones.