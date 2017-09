Alfredo Moreno aseguró que argumentos ambientales para rechazar Dominga son "una invención"

09:05 El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio dijo que el ex ministro Valdés "no pudo convencer a parte del gabinete".

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfredo Moreno, aseguró que los argumentos ambientales para rechazar el proyecto minero Dominga son "una invención".

"No tengo los elementos para decir cuáles fueron los argumentos, pero francamente los elementos que tienen que ver con el medio ambiente son una invención, porque este señor que hizo el estudio ha dicho que estaba bien", dijo a Tele13 Radio

"No sé cuáles son las razones, se cumplía con todas las normas, que la comunidad lo pide y que tiene las precauciones. El ministro Valdés no pudo convencer a parte del gabinete", agregó.

Para Moreno, el ex titular de Hacienda y el resto del equipo económico "han sido personas que dentro de un esquema difícil, han intentado hacer lo mejor en las finanzas y en los proyectos. Reconozco que no ha sido por falta de esfuerzo. Llegó el momento de una acumulación de cosas donde el pensamiento económico del ministro no coincidía con el del gobierno".

Sobre los nuevos ministros, el presidente de la CPC dijo que "han demostrado que son capaces, son grandes profesionales, gente experimentada, pero el problema no es ese, el problema es que el Gobierno como tal tiene que tomar la decisión de hacer lo que el ministro Eyzaguirre ha dicho hasta ahora: crecimiento. Hemos señalado por años, no hay manera de que el país progrese si no hay crecimiento y eso no se consigue de manera fácil. Faltan muchas cosas, pero si se hacen las cosas mal, se tiene un paupérrimo crecimiento. El Gobierno tiene que retormar el crecimiento", enfatizó.