Beatriz Sánchez y el resultado de la CEP: "Sigo trabajando con más fuerza para pasar a segunda vuelta"

La candidata presidencial de Frente Amplio, Beatriz Sánchez, reaccionó luego de la publicación de los resultados de la Encuesta CEP , que la mostraron peleando codo a codo por el paso a segunda vuelta frente al abanderado oficialista Alejandro Guillier.

En la consulta de por quién votaría si las elecciones fueran el próximo domingo, la abanderada del bloque emergente logró el 12%, mientras que el senador respaldado por el PS, PPD, PR, PC, IC y MAS alcanzó el 17,2%.

Sobre las cifras, Sánchez afirmó que "(estoy) muy contenta, lo tomo con harta humildad porque una cosa son las encuestas, los números y otra el resultado final".

"Hay un empate técnico, y lo que les digo ahora es que hoy sigo trabajando con más fuerza para pasar a segunda vuelta", agregó.

La periodista también se refirió a la idea del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien buscaría realizar debates solo con ella y con Guillier, debido a que son los primeros en las encuestas.

"Me parece que es muy antidemocrático que se debata con solo algunos candidatos, de hecho a mí me convendría decir ‘sí, perfecto, porque estoy dentro de los que quieren debatir y por las encuestas’. Pero no, somos ocho los candidatos y candidatas que estamos inscritos y vamos por la carrera presidencial", sentenció Sánchez.