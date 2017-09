Piñera pidió a nuevo ministro de Economía administrar recursos públicos con austeridad: "Que corten el despilfarro"

El candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, se refirió a las prioridades de su futuro Gobierno e hizo un llamado a apoyar a los parlamentarios de Chile Vamos en las elecciones de noviembre. "Es lo único que nos va a permitir poner a Chile de pie y en marcha hacia el progreso nuevamente (...) juntos vamos a superar el estancamiento en que la Nueva Mayoría nos ha sometido", indicó.

Agregó que en las elecciones los chilenos se van a enfrentar a una "encrucijada" donde habrá dos caminos. "Una es el camino equivocado que lo representa la Nueva Mayoría y más equivocado aún el Frente Amplio. El otro camino es de nosotros, enmendar el rumbo, lograr el liderazgo, crear buenos empleos, mejorar salarios y pensiones", sostuvo.

El expresidente agregó que el centro de sus prioridades es el recuperar la unidad y confianza de todos los chilenos, "con eso vamos a alcanzar grandes metas".

"Hay que recuperar la capacidad de crecer, crear trabajo, no en los discursos sino en la realidad, mejorar la calidad de salud y educación donde importa, combatir con eficacia y voluntad la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo".

Agregó también que habrá en su Gobierno un nuevo trato con los niños y adultos mayores, "Chile ha sido ingrato con ellos y eso significa reemplazar el Sename por organismos que se preocupen de verdad".

En relación al presupuesto, el expresidente les pidió a los nuevos ministros del área económica administrar de manera austera los fondos.

"Los recursos públicos le pertenecen a todos los chilenos, deben ser administrados con probidad y austeridad. Les pido que corten tanto operador político, los viajes, viáticos, despilfarro y propaganda política. Que concentren el esfuerzo del presupuesto en lo que realmente le importa a la gente: mejorar pensiones, salud y educación".

Y agregó, "que los gobiernos salientes le dejen una holgura a los entrantes para que pongan prioridad. Yo espero que este Gobierno deje holguras positivas para que el próximo Gobierno pueda poner las prioridades en la petición de la gente".

En otro tema, se defendió de las críticas que ha recibido por no asistir a debates, "yo he sido el que más ha participado. Nadie puede darme lecciones sobre la importancia de los debates en democracia. Es importante debatir, ideas, proyectos, soluciones. No es un festival de calificaciones y faltas a la verdad".

Piñera agradeció el apoyo en las encuestas y comentó que pese a ser una "tremenda motivación, también es una enorme responsabilidad con mis compatriotas".