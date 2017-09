Generalísimo de Guillier por informes: "Aquí no hay nada que ocultar"

El coordinador general de la campaña de Alejandro Guillier, Osvaldo Correa, enfatizó que "no hay nada que ocultar" respecto a las asesorías verbales y documentos con información copiada textualmente de la página web del Congreso.

"Él requiere contratar servicios de profesionales para cumplir la labor de apoyo en las comisiones, vemos un contrato que no consta a partir de estos cuatro informes, sino que es un servicio integral donde la persona está a servicio a tiempo completo para que el senador cumpla con su labor. Esto está apegado a derecho, quien autoriza estos pagos es la Corporación del Senado y no el senador. Estos contratos han sido sometidos a controles por la corporación. Aquí no hay nada que ocultar", dijo a ADN Radio

El generalísimo sostuvo que "entendemos que hay plata de todos los chilenos, por lo que hay que tener transparencia total (...) El senador, como independiente, no tiene las condiciones para estar en todas las comisiones, por lo que debe pedir información y por eso fue contratada esta asesoría".

Correa sostuvo que "el senador no solo tuvo acceso a estos informes, tuvo reuniones con estos asesores donde se presenta más información. Sería complejo explicar cómo cuatro informes son productos de la contratación, este es un contrato íntegro, absoluto, con otras prestaciones. Resulta complejo porque hay indicadores que uno pudiera sostener, pero resulta complejo grabar las conversaciones, replicarlas. Hay una situación ahí donde hay que avanzar. Hemos mostrado toda nuestra disposición para aclarar este tema", recalcó.

El coordinador insistió en que "nos parece relevante que el país sepa cómo se gastan las platas. Somos los primeros en ponernos adelante y decir que esto se investigue".