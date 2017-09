Gobierno cree que el Senado y el Ministerio Público llegarán a un acuerdo tras controversia por asesorías

El ministro del Interior, Mario Fernández, se refirió a la controversia entre el Senado y el Ministerio Público, luego que este último decidiera ampliar la investigación a ese poder, tras conocerse las asesorías a Alejandro Guillier.

El presidente de la Cámara Alta, Andrés Zaldívar, le manifestó su preocupación al fiscal nacional, Jorge Abbott, afirmando que "pone en tela de juicio a la institución en su conjunto".

En entrevista con Tele13 Radio , el titular de Interior comentó que "cuando hablamos de instituciones autónomas, en una democracia que se mantiene estable, cada uno mantiene su tarea. Aquí se ha trabado una discrepancia entre dos instituciones, también hay mecanismos para solucionar discrepancias. Hemos sabido, por la prensa, que hubo un intercambio telefónico entre el presidente del Senado y el fiscal nacional, eso da cuenta que hay una relación y que buscarán un camino para llegar a un acuerdo".

Respecto a las críticas de Guillier al Ministerio Público, el secretario de Estado sostuvo que "el Gobierno ha tomado el camino que le impone la ley de no pronunciarse sobre las candidaturas salvo que afecte al Gobierno directamente".

"Son opiniones de un candidato, nosotros no queremos manifestarnos por opiniones de un candidato", recalcó.

Fernández descartó que el Ejecutivo tome partido por alguno de los candidatos de la Nueva Mayoría.

"Los candidatos están compitiendo y toda competencia implica controversia. De ahí proviene nuestra prescindencia, no abanderizarnos. (...) No hemos tomado opción por nadie, nos interesa que la obra se perpetúe en el otro Gobierno", dijo y enfatizó que "el Gobierno no piensa en las elecciones, está pensando en gobernar porque es nuestra tarea".