Al menos 40 diputados pagaron por informes plagiados entre 2014 y 2016

21:04 En medio de la polémica por las asesorías se conoció que parlamentarios como Gustavo Hasbún y Camila Vallejo recibieron textos con párrafos copiados de fuentes no citadas.

En medio de la polémica por la recepción de asesorías parlamentarias con textos plagiados, que afecta fuertemente al candidato presidencial oficialista Alejandro Guillier, se conoció un listado de al menos 40 diputados que recibieron textos con párrafos copiados de fuentes no citadas.

Un reportaje de Ciper Chile reveló que 2014 y 2016, 107 documentos pagados por parlamentarios de todas las bancadas fueron copiados al menos en algunos párrafos de textos que no fueron citados.

La nota puso como ejemplo el caso del DC Ricardo Rincón, que en febrero de 2016 pidió documento de siete páginas –incluida la portada–, donde toda la información está plagiada de monografías.com, una web que utilizan los escolares para hacer tareas. La asesora Paulina Gómez Barbosa recibió $2,2 millones por el esfuerzo que le significó copiar lo escrito por José Pérez, un estudiante de derecho de la Universidad Peruana de Las Américas.

El diputado UDI Gustavo Hasbún, en tanto, cuenta con tres informes que estarían completamente plagiados y otros seis con párrafos copiados de fuentes que no son citadas.

Otro caso es el de la parlamentaria PC Camila Vallejo, que obtuvo un informe de ICAL, el think tank de su partido, el que según el portal tiene 59 de sus 75 páginas plagiadas completamente. "Entre los contenidos que se copian sin citar destaca un reportaje publicado en 2012 por The Clinic sobre la historia del asbesto en Chile. Se copian también documentos académicos y si bien se citan referencias, estas son erróneas y no corresponden al autor original de las mismas", afirmó el texto.

Varios de los parlamentarios que aparecieron en el listado preliminar se mostraron sorprendidos con el descubrimiento, afirmando que todo debe ser investigado por los organismos correspondientes de la Cámara de Diputados.