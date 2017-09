Guillier y Goic solidarizaron con Bachelet tras emplazamientos en Te Deum evangelico

19:29 El candidato independiente José Antonio Kast, en tanto, dijo que “evangélicos tienen derecho a defender la vida”. La carta de Chile Vamos, Sebastián Piñera, planteó que comparte “valores y principios de defensa de la vida”, aunque no abordó el episodio en particular.

Los candidatos del oficialismo, Alejandro Guillier y Carolina Goic, realizaron gestos de respaldo a la presidenta Michelle Bachelet, luego de las manifestaciones en su contra durante el Te Deum evangélico que se realizó hoy.

En su cuenta de Twitter, el senador por Antofagasta, dijo que “respeto por el otro debe guiar nuestras palabras“, al tiempo que planteó que Bachelet “ha defendido como pocos la igualdad de culto”.

Pdta. @mbachelet ha defendido como pocos la igualdad de culto. Cuando se habla por Chile, respeto por el otro debe guiar nuestras palabras. — Alejandro Guillier (@guillier) September 10, 2017

La senadora DC por Magallanes, en tanto, dijo tras la ceremonia que “quiero rechazar los gritos que se le profirieron a la Presidenta de la República“ y sostuvo que “no nos hace bien instalar los fanatismos, ni en lo valórico ni en lo político. Así no se construye un país con unidad”.

Desde la oposición, el candidato presidencial independiente y diputado, José Antonio Kast, dijo en su cuenta de Twitter que “evangélicos tienen derecho a defender la vida, matrimonio y la familia”.

Evangelicos tienen derecho a defender la vida, matrimonio y la familia. No pidan su voto, si no estan dispuestos a respetar sus principios — José Antonio Kast (@joseantoniokast) September 10, 2017

El ex presidente y candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, en tanto, aunque no abordó en particular los emplazamientos a la Presidenta, dijo que comparte los “valores y principios de defensa de la vida, la familia y la solidaridad”.