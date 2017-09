Fiscal Guerra: "No creemos que se trate de hechos que puedan afectar la honra de los parlamentarios"

El fiscal regional de la zona Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, abordó en conversación con Tele13 Radio, la solicitud de información sobre asesorías externas realizada al Senado, luego de que el Ministerio Público decidió ampliar la indagatoria a la Cámara Alta.

"Necesitamos contar con los contratos e informes de asesorías entre el 2011 y el 2016. Respecto de la insistencia recibimos una respuesta dirigida al Fiscal Nacional, por el medio de que el senado presentaba su negativa porque consideraba que este era un reproche arbitrario" dijo Guerra sobre la respuesta de la Cámara Alta a la solicitud.

El fiscal dijo que "es necesario en una nueva insistencia aclarar que las conductas que tenemos identificadas y dignas de ser investigadas que son las asesorías que prestan informes a la Cámara Alta. No es una imputación contra los senadores. No tenemos elementos que nos permita sospechar con respecto a la conducta de los senadores".

"Consideramos que son documentos de carácter público, lo que no se encuentra en la página web del Senado es el contrato del informe. No creemos que se trate de hechos que puedan afectar la honra de los parlamentarios y no hemos tenido esa intención" dijo el fiscal de la zona Metropolitana Oriente.

Sobre ese punto, el persecutor planteó que "siento que hay más preocupación por parte de la reputación de los senadores (...) más que cumplir con la ley y derecho para que la Fiscalía indague y vea si hay situaciones constitutivas de delito".

"Vamos insistir, con todo el respeto que se merece el Senado, en ningún caso queremos generar una polémica o una crisis institucional. Esperamos que este impasse se aclare en definitiva se pueda contar con la información".