Presidente de la Corte Suprema y cierre de Punta Peuco: "No me parece prudente por ahora"

En declaraciones que recoge El Mercurio, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se refirió al compromiso del gobierno de cerrar el penal de Punta Peuco, anuncio que tiene pendiente la fecha en que se concretará la medida.

Aunque se esperaba que la presidenta Bachelet informara al respecto durante la conmemoración del 11 de septiembre, la medida no fue abordada por la Mandataria.

En la publicación, Dolmestch sostuvo que "no he sabido nada de eso. No me parece prudente por ahora, pero es una cuestión que decidirá el Ejecutivo y nosotros obedeceremos no más".

El presidente de la Corte Suprema, además, abordó la carta de ex comandantes en jefe de las FF.AA. y ex generales directores de Carabineros en la que criticaron los procesos judiciales en contra de ex uniformados involucrados en causas de DD.HH.

Dolmestch dijo que no hay diferencias en el trato a los militares y que "sobre todo en la Corte Suprema, que prácticamente no revisa los hechos, aplica el derecho. No creo que exista diferencia marcada e ideológica".