Ex integrante Comisión Valech: “No vamos a encontrar un vuelco a partir del levantamiento del secreto”

09:29 “Tengo la impresión que no se va a conocer más de lo que tenemos”, dijo el abogado Luciano Foullioux, quien sostuvo que comparte la medida, a la que ayer la presidenta Bachelet anunció que pondrá discusión inmediata, si es que cuenta con la autorización de las víctimas.

El abogado y ex integrante de la Comisión Valech, Luciano Foullioux, se refirión en conversación con radio Cooperativa, a la medida anunciada ayer por la presidenta Michelle Bachelet, de poner discusión inmediata al proyecto que busca levantar el secreto de la instancia.

Foullioux dijo que “tengo la impresión que no se va a conocer más de lo que tenemos, pero creo que es un ejercicio que se puede intentar, hay poca información de identidad de autores. Entiendo la iniciativa de la Presidenta, la comparto sólo en la medida en que previo a legislar se les consulte a las víctimas”.

“Ellos (las víctimas) tienen la primera línea de protección porque en base a esa reserva ellas fueron motivadas a declarar. Ahí hay un tema de fe pública, no se pueden variar las condiciones”, planteó el ex integrante de la Comisión.

El abogado, además planteó que “no tengo problema en que se libere la información en la medida que la víctima lo autorice. No hay información masiva de autores. Las cosas tienen sentido si se trata de fortalecer la democracia, pero no vamos a encontrar un vuelco a partir del levantamiento del secreto”.

Sobre los dichos del comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien ayer planteó que la institución no posee más información sobre los casos de detenidos desaparecidos, Foullioux dijo que “si hubo más de 3 mil personas desaparecidas (…) usted me dice que se desenterraron a las personas y no se sabe dónde las dejaron. El Ejército y el Estado responden por la acusación de sus agentes“.